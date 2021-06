Gravina: «Salernitana? Sono preoccupato, evitare scorciatoie» Il presidente della Figc ha parlato del nodo multiproprietà

«Cessione della Salernitana? Non ho avuto nessuna interlocuzione in questi giorni e la cosa genera in me una grande preoccupazione». Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ne ha parlato durante un incontro con la stampa che si è tenuto questa mattina a Casa Azzurri. «Ci sono regole e norme chiare - ha spiegato il numero uno della federazione, citando i regolamenti ribaditi in materia di multiproprietà e la scadenza per risolvere la questione, già fissata al 25 giugno dal consiglio federale - che non ammettono interpretazioni fantasiose. Il trust? Diventerebbe un precedente pericoloso solo se non rispettasse quei paletti che un trust vero richiede. Se quei paletti, che io considero di massima garanzia, vengono rispettati, probabilmente la Salernitana verrà ammessa alla Serie A. Temo però che qualcuno avrà un brutto risveglio. Mi appello al senso di responsabilità di chi oggi puo' decidere, e non siamo noi, il tipo di campionato che farà la Salernitana. Evitiamo scorciatoie e furbate». (ITALPRESS)