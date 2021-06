Salernitana, trust bocciato dalla FIGC: 5 giorni per ripresentarlo Entro sabato, alle 20, il club potrà riformulare la proposta con le modifiche necessarie

È stato bocciato il trust presentato dalla Salernitana. La Federazione Italiana Giuoco Calcio non ha ritenuto valida la proposta formulata dal club granata nella serata di venerdì con la nomina del generale, Ugo Marchetti, nel ruolo di amministratore unico dell'U.S. Salernitana 1919, e con le partecipazioni della Omnia Service srl (di Enrico Lotito) e della Morgenstern srl (di Marco Mezzaroma) confluite nel trust "Salernitana 2021". Secondo l'Ansa, per la FIGC quanto presentato non è considerabile come un "blind trust" e non è stata garantita l'indipendenza economica rispetto alle società. Alla comunicazione della bocciatura è stato legato il nuovo termine per ripresentare una formula rispondente ai parametri federali. Entro sabato, 3 luglio (ore 20), la Salernitana potrà riformulare la proposta con le modifiche necessarie per il nuovo ciclo sportivo e per la prosecuzione dell'attività in massima serie. Nuovi giorni di attesa per la città di Salerno dopo quelli vissuti lungo i mesi di maggio e giugno, all'indomani della promozione conquistata a Pescara.