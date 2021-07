LIVE FIGC - Salernitana, Dal Pino: «Sensazioni? Positive, sempre» Aggiornamenti in diretta dalla Capitale su Ottochannel 696 e Ottopagine.it

AGGIORNAMENTO ORE 15. I componenti del Consiglio Federale stanno ascoltando la relazione stilata dalla commissione valutatrice che ha studiato il trust della Salernitana. L'argomento è nel vivo e a breve dovrebbe iniziare la discussione.



AGGIORNAMENTO 14.05 - Arriva in via Allegri il presidente della Lega A, Paolo Dal Pino. «Sensazioni? Positive, sempre», ha detto mentre varcava la soglia della FIGC.



AGGIORNAMENTO ORE 13.54. - Tocca al presidente della Lnd, Cosimo Sibilia arrivare in via Allegri per il Consiglio Federale.

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - Il presidente della Figc, Gabriele Gravina è arrivato in via Allegri. Alle 14 inizierà il Consiglio Federale che deciderà il futuro del club granata.



È il giorno del giudizio per la Salernitana. Alle 14 si riunirà il Consiglio Federale che, tra i vari punti all'ordine del giorno, dovrà discutere soprattutto del futuro del club granata. Molto, se non tutto, dipenderà dalla valutazione effettuata dalla Covisoc sul piano finanziario allegato al trust. La Federazione, infatti, vuole che il trust abbia l’autonomia necessaria per affrontare i prossimi sei mesi che dovranno obbligatoriamente terminare con la cessione. La commissione di vigilanza ha studiato per due giorni il corposo incartamento stilato dai legali del club granata proprio per accertare se questo requisito sussista o meno. Da Roma filtra cauto ottimismo ma la decisione, è bene sottolinearlo, sarà presa in Consiglio Federale.

In caso di fumata bianca, non dovrebbero esserci ulteriori problemi per la Salernitana che, da quanto filtra, avrebbe rispettato gli altri paletti fissati dalla Figc. La giornata odierna, in ogni caso, si preannuncia rovente sull'asse Salerno-Roma. Il presidente Gabriele Gravina è rientrato da Londra e arriverà alle 14 in via Allegri per presiedere il Consiglio Federale.

Gli inviati di Ottopagine ed Ottochannel sono in via Allegri per raccontare in diretta la giornata più importante della storia della Salernitana.