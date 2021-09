Salernitana, infortunio per Capezzi: rispunta un nome per il centrocampo Attesa per Gondo. L'infortunio dell'ex Sampdoria apre a un'ulteriore novità

"Con l’arrivo di Ribéry si pone fine alla campagna acquisti della Salernitana": così si è espresso il direttore sportivo del Cavalluccio Marino, Angelo Fabiani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del francese, ma il mercato in entrata potrebbe non essere definitivamente chiuso.

Per la lista over è sempre pronto Cedric Gondo. Si attende il parere vincolante sulla procedura di tesseramento da parte del club granata per l'attaccante, decisivo per la promozione in Serie A, rientrato alla Lazio per fine prestito e poi svincolato dalla società biancoceleste a poche ore dalla fine della sessione estiva di calciomercato.

Nel frattempo, l'infortunio rimediato da Leonardo Capezzi, il trauma distorsivo rimediata dal centrocampista, apre all'ulteriore novità nella rosa. La pista che porta a Mattia Viviani sembra riaccendersi con decisione. I tempi di recupero per Capezzi saranno definiti solo nelle prossime ore. Viviani attende la chiamata di un club dopo l'addio al ChievoVerona, causato dall'esclusione dei veneti dal torneo cadetto. Il classe 2000, cresciuto nel Brescia, under in ottica lista, risulta ancora svincolato ed è stato a un passo dalla Salernitana già sul finire della sessione estiva.