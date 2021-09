Salernitana, l'Osservatorio cerchia in rosso le sfide con Atalanta e Verona Sospesa momentaneamente la prevendita per le sfide dell'Arechi

È stata momentaneamente sospesa la vendita dei tagliandi per le sfide casalinghe che la Salernitana affronterà contro Atalanta e Verona. Dopo il match di domenica a Torino, infatti, all'Arechi arriveranno due squadre storicamente rivali del cavalluccio marino. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, dunque, per il momento ha sospeso ogni giudizio, al fine di approfondire l’analisi dei rischi connessi alle gare. Il via libera, presumibilmente, arriverà soltanto dopo la predisposizione di un idoneo piano per l'ordine pubblico e la sicurezza. La tifoseria granata, infatti, vanta un rapporto storicamente teso sia con quella nerazzurra che con quella scaligera, ragion per cui la doppia sfida dell'Arechi è stata cerchiata in rosso.