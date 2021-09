Cessione Salernitana, i trustee: "Offerte entro il 30 settembre" Entra nel vivo il percorso per la vendita della società, la nota di Bertoli e Isgrò

Come anticipato nella giornata di ieri, i trustee della Salernitana sono intervenuti sulla vicenda relativa alla cessione del club. Nella nota stampa diramata tramite il sito ufficiale, Susanna Isgrò e Palo Bertoli hanno fatto sapere che i potenziali acquirenti avranno di tempo fino al 30 settembre per presentare l'offerta irrevocabile di acquisto. Soltanto in caso di più offerte sarà indetta una gara privata tra gli acquirenti. L'operazione, dunque, nelle prossime settimane potrebbe avere un'accelerata decisiva. Di seguito la nota integrale:

I Trustee hanno approntato una data room al fine di condividere, intanto con i diversi soggetti che hanno già manifestato interesse all’acquisto della Us Salernitana 1919 e prodotto le relative dichiarazioni di indipendenza e confidenzialità, i documenti necessari alla preliminare due diligence della Società.

Nella valutazione della congruità del prezzo offerto per l’acquisto del 100% del capitale della società i Trustee considerano le “circostanze“ che hanno diretta influenza sul valore del capitale economico della Salernitana, e non anche i fatti che - seppure possano determinare condizionamenti rispetto ad una normale negoziazione libera tra domanda e offerta - non determinano di per sé una riduzione del valore intrinseco della società, come ad esempio il termine posto per la vendita al 31 dicembre 2021, il numero delle manifestazioni di interesse in corso e/o offerte ricevute.

Le offerte ricevute, nella forma della “proposta irrevocabile di acquisto di partecipazioni sociali”, sono accettate solo laddove ricorrano le condizioni poste dai trustee e comunicate agli offerenti.

È stabilito nella data dell’ 30 settembre 2021 il prossimo termine di presentazione delle offerte irrevocabili.

Solo nel caso di più offerte ricevute entro tale termine, ove ritenute valide e congrue dai trustee, verrà indetta una gara privata fra gli offerenti, con l’offerta più alta ricevuta come prezzo base e rilancio minimo pari all’3% del prezzo base della gara, nei modi , termini e condizioni che saranno comunicati agli offerenti.

TRUST SALERNITANA 2021

I Trustee

Melior Trust S.r.l.

Widar Trust S.r.l.