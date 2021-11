Tensione all'esterno dell'Olimpico, accoltellati tre tifosi salernitani La carovana dei bus arriva soltanto a partita iniziata: salta la scenografia

Per molti era sentita come un derby. D’altronde Lazio e Salernitana hanno vissuto per dieci anni come “sorelle” calcistiche per via della multiproprietà di Claudio Lotito. Un vincolo decaduto a inizio campionato con l’istituzione di un trust che dovrà portare alla cessione del club entro il 31 dicembre. Ma la rivalità si è fatta sentire sia sugli spalti che all’esterno dell’Olimpico dove non sono mancati momenti di tensione. In tarda mattinata un gruppo di dieci tifosi è stato accerchiato da alcuni tifosi laziali: due salernitani sono stati accoltellati fortunatamente in modo non grave, altri otto hanno riportato lievi escoriazioni. Un altro tifoso è stato ferito con un’arma da taglio nei pressi dello stadio. Problemi anche per i 30 bus partiti da Salerno in tarda mattinata e che hanno raggiunto l’Olimpico soltanto a partita iniziata. La carovana, infatti, è stata fermata a una decina di chilometri dallo stadio ed è rimasta a lungo ferma. Un ritardo che ha fatto saltare anche la scenografia che era stata organizzata dai gruppi ultras.

Sugli spalti i 6mila tifosi arrivati da Salerno si sono fatti sentire a gran voce, al punto da sovrastare anche la Nord laziale. Tanti i cori ostili rivolti all’indirizzo dell’ex co-patron Claudio Lotito che ha seguito la sfida dalla Tribuna autorità. E a fine gara, nonostante il tracollo, un fiume di applausi ha accompagnato l’uscita dal rettangolo verde dei calciatori.