Cessione Salernitana, ore decisive per il futuro del club Dalla Capitale filtra cauto ottimismo: offerte entro il 15 novembre

Mentre il campionato osserverà un turno di riposo per gli impegni delle Nazionali, in casa Salernitana i riflettori torneranno ad essere puntati sul futuro societario del club. Tra meno di una settimana scadrà il termine indicato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto della Salernitana. La scadenza, stavolta, avrà un valore molto indicativo: in caso di nuova fumata grigia, infatti, il futuro del cavalluccio marino potrebbe intricarsi notevolmente. Ma dalla Capitale filtra cauto ottimismo e l'impressione è che entro il 15 novembre saranno presentate offerte ufficiali. Alla finestra ci sono tre gruppi, due con targa estera ed uno italiano, che hanno manifestato un'intenzione abbastanza concreta di rilevare la società granata. Ma in queste ore si sarebbe fatto avanti anche un altro potenziale acquirente. Da questa cerchia ristretta potrebbe venir fuori il nome del futuro proprietario della Salernitana.

Da quanto si apprende le offerte ufficiali dovrebbero essere presentate a ridosso della scadenza: se le candidature ritenute congrue dovessero essere più di una, i trustee provvederanno ad indire una gara per l'assegnazione del club granata al miglior offerente; viceversa proseguirà l'iter che entro fine dicembre dovrà necessariamente portare alla cessione della Salernitana. I tifosi stanno seguendo con il fiato sospeso questa vicenda e sperano di poter ricevere novità già entro la prossima settimana. È chiaro, infatti, che le speranze salvezza del cavalluccio marino siano, in parte, collegate anche al futuro societario del club.