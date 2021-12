Salernitana, altro tracollo al Franchi: la Fiorentina cala il poker Bonaventura, Vlahovic (doppietta) e Maleh mandano al tappeto il cavalluccio marino

Il 4-0 finale, probabilmente, è troppo severo. Ma anche al "Franchi" la Salernitana conferma le gravi criticità che erano emerse nelle precedenti partite e cade sotto i colpi della formazione viola. Al "Franchi" i granata fanno vedere qualcosa in più rispetto alle ultime uscite ma, un po' le indecisioni di Belec, un altro po' la scarsa vena realizzativa del reparto offensivo, ha spianato la strada alla squadra di Italiano. Che ha messo la freccia alla mezzora con un tiro da fuori di Boanventura sul quale Belec non è apparso impeccabile. Ma il portiere granata ha pesanti responsabilità soprattutto sul raddoppio di Vlahovic che lo sorprese al 6' della ripresa con un tiro non impossibile. Sotto di due reti la Salernitana va vicina al gol prima con Delli Carri e poi con Simy. Il nigeriano, in realtà, riesce anche a superare Terracciano ma l'arbitro annulla per offside. Nel finale la Fiorentina dilaga: prima Vlahovic trova la doppietta personale, poi Maleh approfitta di un altro intervento errato di Belec per depositare in fondo al sacco il 4-0.

FIORENTINA-SALERNITANA 4-0

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 7; Odriozola 6 (41' st Venuti s.v.), Milenkovic 5.5 (1' st Igor 5.5), Martinez Quarta 6, Biraghi 6.5 (41' st Terzic s.v.); Duncan 6 (36' st Maleh 6.5), Torreira 6, Bonaventura 6.5; Callejon 6.5 (26' st Sottil 6.5), Vlahovic 7.5, Gonzalez 6. A disposizione: Rosati, Cerofolini, Venuti, Amrabat, Maleh, Benassi, Pulgar, Saponara, Kokorin. Allenatore: Italiano 7.

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec 4; Veseli 5.5 (1' st Delli Carri 5.5), Gyomber 6, Bogdan 5.5, Ranieri 6 (45' st Jaroszynski s.v.); Kechrida 5, L. Coulibaly 5, Kastanos 5.5 (7' st Bonazzoli 5.5); Obi 5.5 (18' st Schiavone 5.5); Ribery 5 (45' st Di Tacchio s.v.), Simy 5.5. A disposizione: Fiorillo, Guerrieri, Gagliolo. Allenatore: Colantuono 5.

ARBITRO: Ghersini di Genova – assistenti: Capaldo e Yoshikawa – IV uomo: Mele - Var: Nasca/AVAr: Dei Giudici.

RETI: 31' pt Bonaventura (F), 6' st, 38' st Vlahovic (F), 44' st Maleh (F)

NOTE. Spettatori: 18579. Ammoniti: Milenkovic (F), Kastanos (S). Angoli: 1-3. Recupero: 2' pt - 4' st

49' - Triplice fischio: Fiorentina batte Salernitana 4-0.

45' - 4' di recupero.

45' - Doppio cambio nella Salernitana: escono Ribery e Ranieri, entrano Di Tacchio e Jaroszynski.

44' - GOL FIORENTINA - Belec respinge male la conclusione di Vlahovic, sulla ribattuta si avventa Maleh che fa 4-0.

41' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Odriozola e Biraghi, entrano Venuti e Terzic.

38' - GOL FIORENTINA: Sottil va via a Delli Carri, palla in area per Vlahovic che va via a Bogdan e deposita la palla alle spalle di Belec.

35' - Ancora Simy pericoloso: Terracciano salva e devia in angolo.

33' - Gol della Salernitana di Simy che viene annullato per offside: nella circostanza il nigeriano era stato bravo a saltare Terracciano e a depositare il pallone in fondo al sacco.

30' - La Salernitana spreca un contropiede: ripartenza di Ribery per Bonazzoli che serve di nuovo il francese che nel cuore dell'area di rigore sciupa con una conclusione fuori misura.

26' - Cambio nella Fiorentina: esce Callejon, entra Sottil

2' - Salernitana vicina al gol con Delli Carri, Terracciano devia in angolo con un grande intervento.

18' - Cambio nella Salernitana: esce Obi, entra Schiavone.

7' - Cambio nella Salernitana: esce Kastanos, entra Bonazzoli.

6' - GOL FIORENTINA - Ripartenza letale della Fiorentina: Duncan verticalizza per Vlahovic che va via a Bogdan e calcia a rete battendo Belec che nella circostanza è tutt'altro che impeccabile.

4' - Duncan controlla in area e tenta il tiro-cross che si perde a lato.

1' - Un cambio per parte: nella Fiorentina esce Milenkovic, entra Igor. Nella Salernitana esce Veseli, entra Delli Carri. Per il giovane arrivato dalla Juventus si tratta dell'esordio in serie A.

SECONDO TEMPO

47' - Fine primo tempo.

45' - 2' di recupero.

45' - Fiorentina pericolosissima: prima Belec salva su di un colpo di testa di Callejon, poi riesce a respingere il tentativo di tap-in di Biraghi.

42' - Salernitana pericolosa: Ribery inventa per Obi che calcia a rete, Terracciano in uscita riesce a salvare.

41' - Torreira scodella per Vlahovic che, pur scivolando, riesce ad arrivare sul pallone e a calciare: palla a lato d'un soffio.

38' - Cross di Ranieri, Obi prima tenta la deviazione con il tacco, poi appoggia per Simy che viene anticipato.

31' - GOL FIORENTINA - Veseli anticipa di testa Vlahovic, la palla arriva a Bonaventura che calc'a d'esterno, riuscendo a battere Belec.

28' - Ancora Fiorentina pericolosa: cross di Callejon, s'inserisce Gonzales che di testa conlude alto sopra la traversa.

24' - Primo squillo per la Fiorentina: Biraghi va via a Kechrida, palla al centro per Vlahovic che di testa conclude a lato.

22' - Invenzione di Ribery sulla sinistra, palla al centro per Obi che sbaglia il controllo. Bene la Salernitana in questa fase.

20' - Ammonito Kastanos.

18' - Ottima iniziativa della Salernitana: cross dalla destra di Kechrida, Simy aggancia ed appoggia per Ribery che serve Coulibaly, la conclusione viene deviata in angolo. Sul corner successivo è Simy ad avere la chance ma non riesce a battere a rete.

15' - Kastanos prova ad inventare per Simy, Terracciano intuisce e, uscendo dalla propria area, riesce ad anticipare l'attaccante.

14' - Bonaventura dalla destra prova a servire Vlahovic, Belec è attento e riesce ad anticipare l'attaccante.

11' - Ammonito Milenkovic per un'entrata dura su Lassana Coulibaly.

10' - Partita molto spezzettata: la Salernitana, a sorpresa, si schiera con il 4-3-1-2: Obi è il trquartista alle spalle di Simy e Ribery.

1' - E' iniziata Fiorentina-Salernitana: la squadra di casa gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: è tutto pronto al Franchi per il fischio d'inizio di Fiorentina-Salernitana.

IL PRE-GARA. Colantuono schiera una Salernitana a trazione difensiva: Simy in campo dal 1' come unica punta, alle sue spalle giocherà Ribery. Novità anche in mediana: Lassana Coulibaly e Kastanos formano la coppia centrale con Kechrida ed Obi sulle corsie esterne. Tutto confermato, invece, in difesa dove Veseli, Gyomber, Bogdan e Ranieri formano la linea a quattro davanti a Belec. Granata in emergenza piena: solo otto i giocatori presenti in panchina, due dei quali sono portieri. A sorpresa non c'è nemmeno Vergani che era partito con la squadra.

La Fiorentina si schiera con il consueto 4-3-3: Italiano lancia dal 1' il tridente formato da Callejon, Vlahovic e Gonzalez.