Salernitana, la Lega Serie A ha chiesto la proroga del trust Voto praticamente unanime: 18 club su 20 a favore della deroga, astensione per Salernitana e Lazio

Nel giorno in cui i trustee della Salernitana hanno ufficializzato la richiesta di proroga alla FIGC arriva anche il voto dell'assemblea di Lega Serie A, che ha chiesto una deroga per il club granata. La massima serie, con i suoi club (la Salernitana era rappresentata dal trustee, Paolo Bertoli), vuole la conferma del campionato a 20 squadre fino al termine della stagione e, quindi, la conclusione regolare del percorso stagionale per il Cavalluccio Marino, con la proroga del lavoro del trust fino al 30 giugno prossimo, chiusura ufficiale dell'annata sportiva 2021/2022.

Diciotto voti a favore della deroga e due astensioni, quelle della Salernitana e della Lazio, rappresentata da Claudio Lotito: ecco l'esito dell'assemblea di Lega Serie A, che come presentato in mattinata non vuole un torneo zoppo, a 19, in corso d'opera. Ora la palla passa alla FIGC e al consiglio federale, in programma martedì con la Salernitana tra i temi all'ordine del giorno. In città si conferma la preoccupazione sulla vicenda, sottolineata anche dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, con una nota ufficiale.