Sibilia: "Caso Salernitana, Ulivieri si ricorda solo ora degli accordi scritti" L'ex vice presidente vicario della FIGC replica al presidente dell'Assoallenatori

Nessuno deroga per la Salernitana, che entro il prossimo 31 dicembre dovrà cambiare proprietà, pena l'esclusione dalla Serie A. Si susseguono commenti e reazioni in merito alla vicenda, che rischia di lasciare monco il massimo campionato di calcio italiano, e si registra un botta e risposta tra l'ex presidente della LND e vice presidente vicario della FIGC, Cosimo Sibilia, e Renzo Ulivieri.

Il presidente dell'Assoallenatori si è detto consapevole della preoccupazione dei tifosi della Salernitana, ma ha invitato al Federazione a far rispettare le regole sottolineando che ci sono norme, accordi scritti e decisioni da cui non si può derogare. Uliveri ha, poi, concluso la sua riflessione con un lapidario: “Ci sono anche i miracoli, noi speriamo che accadano”.

La replica di Cosimo Sibilia è arrivata attraverso il suo profilo Twitter ufficiale: “Caso Salernitana, è paradossale come il presidente dell’Assoallenatori, Ulivieri, che per la presidenza Federale insieme ad altri non ha rispettato accordi scritti, si ricordi della validità degli stessi solo nel caso della società campana”.