Salernitana, svolta di Capodanno: i trustee accettano l'offerta di Iervolino L'imprenditore napoletano si appresta a diventare il nuovo proprietario granata

Dopo circa sei mesi di trepidante attesa, la svolta è finalmente arrivata. Nell’ultimo giorno utile per vendere la Salernitana e scongiurare l’incubo esclusione, l’offerta che tutti stavano aspettando si è materializzata. Da quanto si apprende i trustee hanno scelto la proposta presentata da Danilo Iervolino che salvo colpi di scena, dopo gli ultimi controlli bancari in programma nella giornata di lunedì, diventerà il nuovo proprietario della società granata. Il tutto al termine di una giornata frenetica e caratterizzata da una vera e propria corsa all’offerta. Non è ancora chiaro il numero preciso degli acquirenti che si sono fatti avanti per rilevare la Salernitana. Di certo aveva presentato un'offerta il notaio salernitano Roberto Orlando mentre erano segnalate in arrivo le proposte da parte di un fondo americano e della cordata di Domenico Cerruti e Francesco Agnello.

Quel che conta è che entro la mezzanotte di oggi i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli hanno sciolto le riserve, comunicando alla Figc l’offerta ritenuta più vantaggiosa per il futuro della Salernitana.

La fumata bianca farà scattare i 45 giorni di proroga che serviranno per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. La serie A della Salernitana, dunque, è salva: da giovedì i granata riprenderanno il proprio cammino per provare a difendere la massima serie sul campo. Il 2022, dunque, segnerà ufficialmente la fine dell’era Lotito-Mezzaroma e l’inizio di una nuova pagina dell’ultracentenaria storia del cavalluccio marino.