Salernitana, parla Iervolino: "Massimo impegno per un futuro duraturo e ricco" Le prime parole dell'imprenditore: "Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva"

La svolta è arrivata pochi minuti prima della mezzanotte quando i trustee hanno accettato l'offerta presentata da Danilo Iervolino. Una decisione che ha permesso alla Salernitana d'iniziare il 2022 con l'attesa svolta societaria: l'imprenditore napoletano, già fondatore dell'università telematica Unipegaso, si appresta a diventare il nuovo proprietario della società granata. Il passaggio di consegne avverrà nei prossimi 45 giorni ma si tratta soltanto di una formalità. I trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertolini hanno ritenuto i 10 milioni offerti da Iervolino come la proposta più vantaggiosa tra quelle ricevute. "È con grande emozione che annuncio l’acquisizione della Salernitana 1919", ha commentato in una nota il futuro proprietario della società granata. "Salerno e i suoi tifosi meritano una squadra competitiva. Credo fortemente che il progetto di rilancio della squadra che stiamo predisponendo garantirà equilibrio e stabilità alla società. Assicuro da parte mia il massimo impegno per costruire un futuro duraturo e ricco di soddisfazioni per la città e per la sua straordinaria tifoseria.

E' con questi auspici che, insieme, accogliamo con fiducia il nuovo anno. Auguri a Salerno, evviva i granata".

Parole che hanno trovato la piena approvazione da parte dei tifosi che hanno subito invaso la bacheca social di Iervolino per far sentire il calore della piazza granata.