Colantuono: "In campo con l'entusiasmo garantito dal presidente" Verso Salernitana-Lazio, le parole del tecnico ai canali ufficiali del club

"Domani ci attende una partita impegnativa contro un avversario molto forte. Veniamo da una bella vittoria e dovremo giocare col giusto atteggiamento per dare seguito a quanto di buono fatto nell’ultima gara a Verona". Così Stefano Colantuono ha presentato la gara con la Lazio ai canali ufficiali del club. La conferenza stampa, programmata per le 18.30, è stata cancellata dopo i casi covid riscontrati nel gruppo squadra. "Anche questa settimana siamo stati perseguitati dalla sfortuna tra infortuni e nuovi positivi al covid. - ha spiegato il tecnico della Salernitana - In alcuni reparti siamo ridotti all’osso e la situazione è problematica. Nonostante l’emergenza la squadra è molto determinata nel voler fare un’altra grande prestazione e ha grande voglia di fare bene davanti al nuovo presidente. Oggi il presidente ha fatto visita al centro sportivo e ha parlato in maniera molto positiva con tutti. Ha trasmesso grande entusiasmo e grande carica alla squadra, domani cercheremo di regalare una gioia anche a lui".

Salernitana-Lazio, i convocati

Portieri: Belec, Fiorillo, Guerrieri

Difensori: Delli Carri, Motoc, Ranieri, Ruggeri, Veseli

Centrocampisti: Di Tacchio, Kastanos, Kechrida, Russo, Obi, Schiavone, Zortea

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Gondo, Vergani