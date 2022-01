Salernitana, si allarga l'emergenza: Ribery in dubbio per il derby Il francese ha lavorato a parte insieme a Coulibaly e Strandberg

Come se non bastasse l'emergenza Covid che ormai da un mese si è abbattuta sulla Salernitana (clicca qui per leggere l'articolo), a complicare il lavoro di Stefano Colantuono stanno contribuendo anche gli acciacchi fisici dei calciatori. Nella seduta di allenamento svolta oggi sul prato del Mary Rosy ha lavorato a parte Franck Ribery che si era (ri)aggregato da inizio settimana. Da capire se si sia trattato di uno stop a scopo precauzionale o se il francese sia a rischio per il derby del "Maradona". Quasi certa l'assenza di Mamadou Coulibaly e Stefan Strandberg che proseguono il percorso di lavoro personalizzato a seguito dei rispettivi infortuni.

Gli uomini di Colantuono questo pomeriggio hanno aperto la seduta con una fase di riscaldamento tecnico seguito da lavoro di forza ed esercizi per la velocità. L’allenamento si è concluso con un lavoro tattico difensivo e partita finale.

La ripresa è fissata per domani alle 15 presso il centro sportivo “Mary Rosy”.