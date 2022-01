LIVE | Napoli- Salernitana 4-1 Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Maradona

La diretta testuale di Napoli-Salernitana:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz (19' st Politano); Lozano (1' st Insigne), Zielinski, Elmas; Mertens (19' st Oshimen). A disp: Ospina, Marfella, Malcuit, Tuanzebe, Demme, Ghoulam, Petagna, Zanoli. All: Spalletti.

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Veseli, Gagliolo, Bogdan, Delli Carri; Vergani (17' st Al. Russo), Schiavone (36' pt Jaroszynski), Di Tacchio, Kechrida; Obi; Bonazzoli, Vergani. A disposizione: An. Russo, Guerrieri, Simy, Cannavale, Motoc, Perrone, Iervolino, Guida. All: Colantuono.

ARBITRO: Pairetto di Torino (Longo/Bottegoni). IV uomo: Cosso. Var: Banti - Avar: Baccini)

RETI: 18' pt Juan Jesus (N), 33' pt Bonazzoli (S), 48' pt rig. Mertens (N), 3' st Rrahmani (N), 6' st rig. Insigne (N)

NOTE. Espulso al 5' st Veseli (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Delli Carri (S), Obi (S). Angoli: 8-0. Recupero: 2' pt

25' - Punizione di Insigne, testa di Rrahmani: Belec blocca.

19' - Doppio cambio nel Napoli: escono Fabian Ruiz e Mertens, entrano Politano e Oshimen.

17' - Cambio nella Salernitana: esce Vergani, entra Alessandro Russo.

6' - GOL NAPOLI - Dal dischetto Insigne spiazza Belec e trova il gol del 4-1, partita chiusa.

5' - Rigore per il Napoli ed espulsione di Veseli per doppia ammonizione, il difensore ha respinto con il braccio un tiro di Insigne.

3' - GOL NAPOLI - Gli azzurri calano subito il tris: Mertens appoggia per Rrahmani che a porta vuota deposita la palla in fondo al sacco.

1' - Cambio nel Napoli: esce Lozano, entra Insigne.

SECONDO TEMPO

48' - Duplice fischio: si va al riposo con il Napoli avanti 2-1 sulla Salernitana.

48' - GOL NAPOLI - Dal dischetto va Mertens che spiazza Belec e porta gli azzurri sul 2-1.

47' - Rigore per il Napoli: slalom di Elmas che entra in area e viene toccato da Veseli.

45' - 2' di recupero.

37' - Ci prova Fabian Ruiz dalla distanza, Belec alza in angolo.

36' - Esce Schiavone, entra Jaroszynski.

35' - Problema muscolare per Schiavone che è costretto al cambio, al suo posto entrerà Jaroszynski.

33' - GOL SALERNITANA: azione manovrata dei granata: Obi di taccco innesca Kechrida che appoggia al centro dell'area di rigore per Bonazzoli che calcia di prima intenzione e trafigge Meret.

30' - Ammonito Obi.

23' - Ammonito Delli Carri.

22' - Napoli vicino al raddoppio: Zielinski apre per Mario Rui che crossa al centro, sul secondo palo sbuca Lozano che in spaccata conclude a lato.

18' - GOL NAPOLI - Il Napoli trova in vantaggio con Juan Jesus, abile a girare in fondo al sacco un assist di Elmas. Decisivo, nella circostanza, il check al Var per escludere un tocco di mano del calciatore azzurro.

12' - Ancora Napoli pericoloso con Lozano che da ottima posizione calcia debole, consentendo a Belec di bloccare senza problemi.

11' - Napoli vicinissimo al vantaggio: tiro a giro di Fabian Ruiz dalla distanza, Belec si distende e devia in angolo.

5' - Fallo commesso da Kechrida su Fabian Ruiz, punizione dal limite dell'area di rigore per il Napoli. Dal calcio piazzato ci prova a giro Mario Rui, Belec alza sulla traversa.

2' - La Salernitana si schiera con la difesa a quattro: Veseli e Delli Carri esterni difesa; Veragni e Kechrida sulle corsie esterne e Obi a supporto di Bonazzoli.

1' - Fischio d'inizio: il Napoli gioca il primo pallone del derby.

Squadre in campo al "Maradona", dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Gianni Di Marzio, inizierà il derby Napoli-Salernitana.

IL PRE-GARA. Salernitana in piena emergenza al "Maradona": Colantuono, tra Covid, infortunati e squalificati, ha pochissime soluzioni. Davanti a Belec spazio al terzetto composto da Gagliolo, Bogdan e Veseli; Kechrida e Delli Carri saranno gli esterni con Schiavone, Di Tacchio ed Obi in mediana. Davanti tocca a Vergani e Bonazzoli. Soltanto panchina per Simy e Ruggeri che non sono al meglio della condizione. Insieme a loro sei giocatori della Primavera. Problemi di abbondanza, invece, per il Napoli: Spalletti si affida al 4-2-3-1 con Lozano, Zielinski ed Elmas alle spalle di Mertens. In panchina Insigne, Petagna, Oshimen e Politano.