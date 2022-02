LIVE | Salernitana-Spezia, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Spezia

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos; Verdi, Ribery; Mousset. A disposizione: Belec, Kechrida, Gyomber, Gagliolo, Zortea, Bohinen, Ederson, Obi, Jaroszynski, Perotti, Mikael, Djuric. Allenatore: Colantuono.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore, Kiwior, Sala; Gyasi, Verde, Manaj. A disposizione: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bourabia, Bertola, Nguiamba, Agudelo, Nzola, Salcedo, Antiste, Strelec. Allenatore: Motta.

ARBITRO: Valeri di Roma 2

ORE 19.50 - Comunicate le formazioni ufficiali: novità nella Salernitana dove Colantuono lancia nella mischia 6 dei nuovi arrivati. Soltanto tribuna per Bonazzoli che è uno dei "sacrificati".

Scontro salvezza allo stadio Arechi di Salerno tra Salernitana e Spezia. I granata sono stati accolti da circa 500 tifosi che hanno colorato di granata il tratto che va dalla sede del ritiro pre-partita fino all'impianto di via Allende. C'è grande attesa per un match che potrebbe rivelarsi già decisivo per le speranze salvezza del cavalluccio marino. I due allenatori, per il momento, non hanno ancora comunicato le formazioni ufficiali.