Salernitana, test in famiglia all'Arechi: le novità verso Marassi Genoa-Salernitana sarà diretta da Di Bello: sfida in programma domenica alle 15

Dal Mary Rosy all'Arechi: la Salernitana si è allenata sul manto erboso dell'impianto sportivo di via Allende. Test in famiglia per i granata di Stefano Colantuono, che hanno aperto la seduta pomeridiana con una fase di riscaldamento tecnico. La squadra ha poi sviluppato una partita di 70 minuti (due tempi da 35). Si confermano i limiti nella condizione fisica per Mamadou Coulibaly e Matteo Ruggeri, ancora a bordocampo per un allenamento da lavoro atletico specifico. Prosegue anche il ciclo fisioterapico per Andrea Schiavone.

La Salernitana si ritroverà domani al centro sportivo Mary Rosy per una nuova seduta verso la trasferta di Marassi. La sfida con il Genoa è in programma domenica (calcio d'inizio alle 15) con Marco Di Bello direttore di gara.

Qui Genoa - I tesserati del Grifone hanno incontrato Antonio Giannoccaro, coordinatore delle relazioni arbitrali tra la Commissione Arbitri Nazionale e le società di Serie A. Ai calciatori e allo staff tecnico-dirigenziale del club rossoblu sono state presentate le tematiche inerenti il mondo arbitrale, le normative regolamentari e le novità.