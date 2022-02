Salernitana: seduta all'Arechi. C'è Ayroldi per la sfida col Bologna Due precedenti con l'arbitro pugliese: una vittoria e un pari per il Cavalluccio Marino

Allenamento mattutino allo stadio Arechi per la Salernitana, che sabato (ore 15) ospiterà il Bologna nell'impianto di via Allende per una gara cruciale nella rincorsa salvezza. Seduta con attivazione fisica, seguita da esercizi di tecnica dinamica, da un lavoro tattico di reparto e da esercitazioni sui tiri in porta. Ivan Radovanovic ha svolto lavoro atletico specifico in compagnia degli ormai lungodegenti Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri, Stefan Strandberg e Andrea Schiavone, ma rientrano in gruppo Franck Ribery e Diego Perotti, jolly per l'undici da proporre con i felsinei. La squadra granata si ritroverà domani alle 10.30 per la rifinitura verso la gara contro il Bologna all'Arechi, da nuovo sold-out.

L'arbitro - Il match Salernitana-Bologna, valido per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A, sarà diretto da Giovanni Ayroldi di Molfetta con Filippo Bercigli di Firenze e Alessio Berti di Prato assistenti e Antonio Di Martino di Teramo quarto ufficiale. Al VAR ci sarà la coppia composta da Daniele Orsato di Schio e Alessandro Giallatini di Roma 2. Sono due i precedenti per Ayroldi con la Salernitana: una vittoria (l'1-0 sul Frosinone il 5 aprile 2021) e un pari (l'1-1 con il Pisa il 20 giugno 2020).