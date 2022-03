Salernitana, Perotti: lesione al muscolo soleo, rischi di stagione finita Altro stop in casa granata verso la gara con il Torino, in programma sabato 2 all'Arechi

Non solo Matteo Ruggeri, rientrato dalla nazionale under 20 per infortunio e che sarà rivalutato dallo staff tecnico e medico granata. La Salernitana perde anche Diego Perotti. In pochi giorni Davide Nicola si ritrova senza tre pedine. Dalla lesione muscolare a carico del retto femorale destro di Mamadou Coulibaly, passando per il nuovo stop di Ruggeri, ecco l'ulteriore allarme per il Cavalluccio Marino. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Perotti in mattinata hanno evidenziato la lesione al muscolo soleo. L'argentino, titolare allo Stadium domenica scorsa, è stato sostituito da Nicola nel corso della ripresa, al 15' del secondo tempo, per l'ingresso di Simone Verdi. Quella che sembrava una scelta dettata dalla volontà di puntare sull'ex Torino e Bologna nel finale di gara con la Juventus si lega alla necessità di un cambio determinato dalla condizione fisica dell'ex Roma e Genoa. Ore di riposo prima degli esami diagnostici e di quella appare come una vera e propria sentenza sul rush finale del campionato per Perotti, destinato a un lungo stop. Nicola ha perso Mamadou Coulibaly, Ruggeri e il jolly offensivo in poche ore e Lys Mousset è ai box: già diversi i grattacapi verso la sfida casalinga con il Torino, in programma sabato 2 aprile alle 20.45.

La nota ufficiale del club - "A seguito di esami diagnostici effettuati in mattinata dal calciatore Diego Perotti presso il Centro Polidiagnostico Check-Up è stata riscontrata una lesione al muscolo soleo".