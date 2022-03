Salernitana, differenziato per quattro granata: le ultime dal "Mary Rosy" Testa alla sfida casalinga con il Torino, in programma sabato 2 alle 20.45

Allenamento pomeridiano per la Salernitana. Quattro calciatori granata hanno svolto solo lavoro atletico specifico al centro sportivo "Mary Rosy": differenziato per Ederson, Matteo Ruggeri, Andrea Schiavone e Frederic Veseli. Lys Mousset, Mamadou Coulibaly e Diego Perotti, al quale è stata evidenziata la lesione del muscolo soleo, si sono sottoposti a seduta fisioterapica nell'infermeria granata. Gli altri calciatori hanno lavorato sul terreno di gioco con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza in palestra, con esercitazioni tecniche e un lavoro tattico situazionale prima di chiudere l’allenamento con una partita a pressione. La preparazione degli uomini di Davide Nicola riprenderà domani alle ore 15, sempre al "Mary Rosy". Lo sguardo del Cavalluccio Marino è rivolto alla gara casalinga con il Torino, in programma sabato 2 alle 20.45.