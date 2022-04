Sampdoria-Salernitana 1-2, Nicola: «Finalmente una gioia, testa all'Udinese» Il tecnico dei granata suona la carica: «Dobbiamo continuare a lavorare in questo modo»

«Adesso bisogna recuperare velocemente, qualcuno ridendo mi ha chiesto almeno un'ora di riposo visto il tour de force che ci attende. Fin qui ci erano mancati soltanto i tre punti, finalmente ci siamo riusciti. La Sampdoria ha qualità, ci ha messo in difficoltà. Ma alla fine abbiamo concesso un solo tiro in porta, nonostante loro abbiano giocato una buona partita». Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo conquistato dalla Salernitana in casa della Sampdoria. «Nel primo tempo abbiamo fatto molto, molto bene. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo ma il merito è stato soprattutto dei nostri avversari».

Sulla prova disputata dal centrocampo, Nicola non ha dubbi: «Abbiamo un centrocampo molto competitivo. Bohinen ha qualità fisiche e velocità, Lassana Coulibaly è un moto perpetuo. Sono molto contento di come è entrato Kastanos. Sono soddisfatto di tutti. Ederson secondo me ha espresso il 60% delle sue qualità, è da poco in Italia ma ha una fame e un'intelligenza importante, arriva da un centrocampo a due, può giocare mezzala ma a mio giudizio può essere impiegato anche dietro la punta perché ha capacità d'inserimento. Spero solo che continui così. L'empatia tra me ed il gruppo è forte. Sono contento per loro, ma da allenatore sto già pensando al recupero che avremo. Si godano questa vittoria e si rimettano a lavorare come stanno facendo fin qui», ha concluso l'allenatore della Salernitana.