Sampdoria-Salernitana 1-2, Ribery: «Vogliamo la serie A, tifosi straordinari» Il francese ha chiuso la partita con la fascia da capitano al braccio: «Ederson è un grande talento»

«A Roma abbiamo disputato una grande partita ma siamo tornati a casa senza punti. Oggi abbiamo dimostrato che crediamo a questa salvezza e abbiamo conqustato tre punti d'oro». Lo ha detto ai microfoni di DAZN Franck Ribery, capitano della Salernitana al termine del match vinto in casa della Sampdoria. «Vogliamo rimanere in serie A, abbiamo perso delle partite ma meritavamo di più. Quando si è in situazioni come queste, purtroppo, non è facile. Ma ci crediamo tutti e lotteremo fino alla fine».

Il campione francese ha parlato anche di Ederson, talento che si sta mettendo in mostra con la maglia granata. «Ho visto subito che ha le qualità, è giovane ma si vede che ha carattere, personalità e non ha paura. Io spero il meglio per lui». Sul suo futuro, invece, Ribery ha le idee chiare: «Quando sono in campo mi diverto, il calcio per me è una passione».

Immancabile una dedica per i tifosi: «Sono contento per loro, ci sono stati sempre vicini. Oggi siamo contenti di essere riusciti a regalare una gioia alla nostra gente».