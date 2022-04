LIVE. Sampdoria-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Augello, Conti, Magnani, Yoshida, Supryaga, Ekdal, Sabiri, Vieira, Damsgaard, Trimboli. Allenatore: Giampaolo

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, Lassana, Obi; Djuric, Bonazzoli. A disposizione: Belec, Dragusin, Gagliolo, Ranieri, Veseli, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Verdi, Mikael, Perotti, Ribery. Allenatore: Nicola

ARBITRO: Valeri di Roma 2 - assistenti: Dei Giudici-Lombardo - IV uomo: Colombo. Var: Manganiello-Avar: Mondin

IL PRE-GARA. Confermate le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana: Nicola schiera i suoi con il 3-5-2; Fazio e Bonazzoli tornano titolari al posto di Ranieri e Ribery. Per il resto giocheranno gli stessi calciatori scesi in campo all'Olimpico contro la Roma. Sul fronte ligure la Samp si affida al 4-3-1-2 con Sensi a supporto di Quagliarella e Caputo.