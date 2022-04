"Lite" con i tifosi granata, De Giovanni a 696 TV: "Non ho nulla contro Salerno" Il servizio andrà in onda nel Tg news di Ottochannel 696 a partire dalle 14

“Non ho detto nulla contro Salerno ed i salernitani. Avrei soltanto voluto che qualcuno prendesse le distanze da chi intona cori conto Napoli ed i napoletani”. Lo ha spiegato lo scrittore Maurizio De Giovanni nel corso di un'intervista concessa a 696 TV e che andrà in onda in un servizio del Tg News di Ottochannel delle 14. L'autore, tornando sulla polemica legata ai cori anti-Napoli, ha anche confermato la sua decisione di non partecipare alla presentazione del libro in programma il prossimo 21 aprile alla Provincia di Salerno. De Giovanni, però, ha comunque rivolto un messaggio distensivo ai salernitani, invitando tutto il popolo campano a camminare nella stessa direzione. Tutti i dettagli, a partire dalle 14, nel tg news di Ottochannel.