Udinese-Salernitana 0-1, Verdi all'ultimo respiro: Salerno torna a sperare I granata agganciano il terzultimo posto e ora intravedono la salvezza

Seconda vittoria in trasferta per la Salernitana che, dopo la Sampdoria, batte anche l'Udinese. Nel recupero della 19esima giornata i granata espugnano la Dacia Arena con un gol di Verdi in contropiede. Una partita bloccata per quasi tutti i 90 minuti e giocata con grande attenzione dai granata, bravi a concedere quasi nulla ai bianconeri. Le occasioni migliori per passare sono tutte della Salernitana: sul finire di primo tempo Gyomber va vicino al vantaggio con un colpo di testa che si perde alto sulla traversa. Nella ripresa, invece, la chance capita a Mikael che dalla distanza, anche a causa di una deviazione, centra il palo. Proprio quando la parita sembra destinata a terminare in parità, la Salernitana trova il contropiede vincente: Ederson porta palla fino al limite dell'area, poi serve Verdi che a tu per tu con Silvestri trova il gol che riaccende le speranze del cavalluccio marino. I granata ora sono terzultimi, insieme a Venezia e Genoa. Ed è distante sei lunghezze dal quartultimo posto del Cagliari.

UDINESE-SALERNITANA 0-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy (25' st Zeegelaar), Arslan (12' st Makengo), Jajalo (12' st Walace), Samardzic, Udogie; Deulofeu, Pussetto (21' st Success). A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Nuytinck, Nestorovski. Allenatore: Cioffi

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Zortea, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly (27' st Kastanos), Ranieri; Ribery (27' st Mikael), Bonazzoli (42' st Verdi). A disposizione: Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Vergani, Perotti. Allenatore: Nicola

Arbitro: Sozza di Seregno – assistenti: Galetto e Vono. IV uomo: Minelli. Var: Di Paolo/Avar:Paganessi.

RETE: 48' st Verdi (S)

NOTE. Ammoniti: Jajalo (U), Ranieri (S), Ederson (S), Bohinen (S), Marì (U), Deulofeu (U), Kastanos (S), Verdi (S). Angoli: 9-3. Recupero: 1' pt - 3' st.

51' - È finita alla Dacia Arena: la Salernitana batte 1-0 l'Udinese e torna in corsa per la salvezza!

49' - Ammonito Verdi.

48' - GOL SALERNITANA - Contropiede vincente dei granata; Ederson serve Verdi che a tu per tu con Silvestri trova il gol!

47' - Nervosismo in campo: ammoniti Deulofeu e Kastanos.

45' - 3' di recupero.

44' - Ammonito Marì

42' - Cambio nella Salernitana: esce Bonazzoli, entra Verdi.

41' - Ammonito Bohinen.

40' - Punizione di Deulofeu deviata dalla barriera per poco non inganna Sepe che devia in angolo.

38' - Ammonito Ederson.

37' - Salernitana vicinissima al gol con un tiro di Mikael che si stampa sul palo a Silvestri battuto.

36' - Ancora Udinese pericolosa: ci prova Zeegelaar a giro, palla alta.

27' - Doppio cambio per la Salernitana: entrano Kastanos e Mikael, escono L.Coulibaly e Ribery.

26' - Ancora Udinese: tiro dalla distanza di Samardzic, palla alta.

25' - Cambio nell'Udinese: esce Soppy, entra Zeegelaar.

21' - Cambio nell'Udinese: esce Pussetto, entra Success.

16' - Udinese pericolosa: cross dalla destra di Pussetto, Sepe non è impeccabile nella respinta ma Soppy non ne approfitta.

12' - Doppio cambio per l'Udinese: entrano Makengo e Walace, escono Arslan e Jajalo.

11' - Ammonito Ranieri.

10' - Ancora Salernitana in contropiede: Ranieri entra in area e tenta la battuta da posizione defilata, Silvestri blocca.

7' - Ripartenza della Salernitana sull'asse Ribery-Bonazzoli, la palla arriva ad Ederson che non riesce a calciare a rete.

1' - Si riparte alla Dacia Arena.

SECONDO TEMPO

47' - Duplice fischio: si va al riposo sul risultato di 0-0 tra Udinese e Salernitana.

46' - Salernitana vicinissima al gol: punizione di Ribery, inserimento di Gyomber che di testa spedisce la sfera alta.

45' - 1' di recupero.

43' - Ci prova Deulofeu ma il tiro sbilenco viene bloccato da Sepe.

40' - Bonazzoli recupera un buon pallone al limite e tenta il tiro a giro ma non inquadra lo specchio.

38' - Lampo di Ranieri che vede l'inserimento di Zortea, l'esterno taglia bene ma non riesce a calciare a rete.

31' - Ammonito Jajalo.

30' - Angolo battuto da Deulofeu per Samardzic che tenta la battuta dal limite, palla alta.

27' - Ancora Udinese intraprendente: Deulofeu da calcio piazzato appoggia per Samardzic che tenta la conclusione, Sepe respinge.

25' - Udinese pericolosissima: Soppy sfonda in area di rigore, il traversone percorre tutta l'area di rigore, Zortea riesce ad anticipare Udogie e salva.

16' - Imbucata di Deulofeu per Pussetto, Radovanovoc non è impeccabile nell'anticipo, Pussetto calcia da terra, Sepe respinge.

15' - Udinese pericolosa: ripartenza di Deulofeu che accelera, entra in area e tenta la conclusione a giro: palla di poco a lato.

12' - Resta a terra Ederson per un pestone subito: entra in campo lo staff medico granata.

8' - La Salernitana prova a farsi vedere in fase offensiva: due corner conquistati dai granata.

7′ Affondo dell'Udinese: Deulofeu sfugge a Gyomber e mette al centro, Ederson libera l'area di rigore.

1' - Fischio d'inizio alla Dacia Arena