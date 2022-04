Udinese-Salernitana 0-1, Nicola: «Continuiamo ad inseguire il nostro sogno» L'allenatore: «Verdi è entrato con intensità e qualità. Ci proveremo fino all'ultimo respiro»

«Personalmente sono contento per i nostri tifosi che avete visto anche oggi sono accorsi in massa. Per i ragazzi, per la società e per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo battuto una squadra che aveva fatto 15 punti nelle ultime otto, una squadra forte e che ha qualità. Siamo contenti». Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha commentato ai microfoni di DAZN il successo conquistato dai granata in casa dell'Udinese. «Siamo a sei punti dal quartultimo posto, stiamo spendendo tutto per inseguire il sogno. Nei numeri stasera la partita era più una partita da pareggio, altre volte meritavamo di vincere e non ci siamo riusciti. È stato importante farlo stasera perché era un recupero. Per poter recuperare devi cercare di fare una serie di risultati straordinari ma ci vogliamo provare e farlo attraverso gli allenamenti. Stasera sono molto contento perché avevamo assenze pesanti. Chi è entrato ha fatto ampiamente quello che doveva fare. Sono contento per Simone Verdi, l’intensità con cui è entrato e la qualità ci ha permesso di dire la nostra».

Nicola ha, poi, elogiato la forza del gruppo: «Tutti i giocatori possono dare una mano concreta alla Salernitana ed è quello che mi auguro. È la dimostrazione che questo gruppo ha bisogno di tutta la sua interezza. Arrivando a giocare per la prima volta due partite in tre giorni, abbiamo cercato di gestire la partita nel primo tempo con un palleggio. Non abbiamo voluto forzare i ritmi, abbiamo dosato le energie. Siamo cresciuti dal punto di vista fisico, non abbiamo perso le distanze. Nel secondo tempo siamo andati in crescendo, ci abbiamo creduto e alla fine ci è andata bene. Ora dobbiamo recuperare più velocemente, ci aspetta una battaglia incredibile. Ma questa squadra è diventata velocemente squadra e vuole sfruttare tutte le occasioni disponibili. Mi fa piacere che si sia creata la giusta alchimia».

Sull'Udinese: «Ho visto una squadra ben organizzata, forte e i numeri parlano per Cioffi. Sta facendo qualcosa di straordinario».

