Udinese-Salernitana 0-1, 200esima da urlo per Verdi: «Salerno merita la serie A» Il match-winner della Dacia Arena: «Abbiamo una tifoseria meravigliosa, ci proveremo per loro»

Ha festeggiato nel modo migliore la sua 200esima partita in serie A. Simone Verdi, con il gol-vittoria segnato ad Udine, si è messo alle spalle un momento non semplicissimo, regalando alla Salernitana tre punti d'oro per la corsa salvezza. «Abbiamo portato a casa tre punti importantissimi per la nostra corsa salvezza. È stato bello perché è arrivato in un momento difficile nel quale ho giocato poco. Ma il calcio è così. Chi va in panchina è normale che sia scontento ma un gruppo forte è anche quello che riesce ad incidere quando vieni chiamato in causa», ha sottolineato a DAZN il match-winner della Dacia Arena.

Sull'azione del gol, Verdi non ha dubbi: «Ci ha spinto a ripartire a mille la voglia di far restare questa città in serie A perché lo merita. Abbiamo tifosi meravigliosi. Se non ci riusciremo fa niente. Ma dobbiamo provarci fino alla fine. Da quando è arrivato il mister abbiamo sbagliato solo la partita contro l’Inter che, secondo me, è la squadra più forte del campionato. Con le altre ce la siamo giocata alla grande e dobbiamo continuare così. Abbiamo una tifoseria incredibile, meritano di restare in serie A».

E sulla dedica per il gol: «È per la mia compagna e per la mia famiglia che mi appoggiano sempre», ha concluso l'attaccante granata.