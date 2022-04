Udinese-Salernitana 0-1, Iervolino: «Regaliamo un sogno ai tifosi granata» Il presidente esulta via social: «Forza ragazzi, sono orgoglioso di voi»

Esulta per il successo conquistato dalla Salernitana ad Udine anche il presidente dei granata, Danilo Iervolino. L'imprenditore campano, attraverso i social, ha voluto lanciare un messaggio a calciatori, squadra ed ambiente. «Questi mesi di duro lavoro stanno portando risultati straordinari! Forza ragazzi, sono orgoglioso di voi! Regaliamo un sogno ai tifosi granata, regaliamo un sogno a Salerno», il messaggio rivolto dal presidente Iervolino e che mira a trasmettere la carica anche in vista della prossima sfida casalinga contro la Fiorentina per la quale, sicuramente, l'Arechi farà registrare una cornice di pubblico importante.