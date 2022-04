Salernitana: M.Coulibaly torna in gruppo, le ultime su Verdi e Radovanovic I granata tornano ad allenarsi: Nicola ritrova anche Mousset, lavoro differenziato per quattro

Dopo due giorni di riposo, la Salernitana è tornata ad allenarsi per iniziare a preparare il tour de force che l'attende nella prossima settimana. Sul prato del centro sportivo Mary Rosy gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di tecnica dinamica. I granata sono quindi stati impegnati con un lavoro fisico ed esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita finale.

Con il gruppo hanno lavorato anche Mamadou Coulibaly e Mousset: una buona notizia per Nicola che avrà a disposizione altre due pedine in vista del rush finale. Per il senegalese, tra l'altro, si tratta di un recupero in tempi record: il timore, infatti, è che dopo l'ennesima ricaduta, l'ex calciatore dell'Udinese fosse costretto a chiudere con anticipo la stagione. Lo staff medico, invece, è riuscito a bruciare le tappe; ora spetterà allo staff tecnico il compito di gestirlo e di provare a rimetterlo in condizione.

I riflettori, in ogni caso, restano puntanti sull'infermeria: Gagliolo, Obi, Radovanovic e Verdi hanno svolto un lavoro atletico specifico. La buona notizia è che per il numero 10 della Salernitana dovrebbe trattarsi soltanto di un affaticamento muscolare che non dovrebbe precludergli la possibilità di essere convocato per la trasferta di Bergamo. Più difficile, invece, il recupero del serbo che rischia di saltare la sfida da ex.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 11:00.