Salernitana-Venezia 2-1, Verdi: «Il gol è stato bellissimo, testa al Cagliari» L'attaccante granata decisivo contro i veneti: «Nicola ci ha sbloccato mentalmente»

«Prima della partita immaginavo come sarebbe stato se avessi segnato. È successo, è stata una follia, una iniezione di adrenalina incredibile». Lo ha detto ai microfoni di DAZN Simone Verdi, match-winner di Salernitana-Venezia. «Chi parte dall’inizio è importante, ma anche chi subentra e lo abbiamo dimostrato: non solo io, anche Kastanos, Ruggeri, Belec, questa è la nostra forza. Io e Bonazzoli abbiamo un rapporto speciale, quando ha segnato ero contentissimo, è come se avessi fatto gol io. Mister Nicola ci ha sbloccato mentalmente, prima non ci credevamo. Ora dobbiamo recuperare, incontreremo una squadra che verrà quo per vincere ma noi cercheremo di farci trovare pronti e concentrati».