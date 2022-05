Salernitana, euforia Iervolino: «Stiamo facendo un'impresa mitologica» «E' una delle giornate più belle della mia vita ma ora testa al Cagliari»

«Ho detto ai calciatori che stanno facendo un'impresa mitologica». Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, dopo il 90esimo del match vinto contro il Venezia, ha manifestato tutta la sua gioia per l'entusiasmante rimonta che sta vedendo protagonista il cavalluccio marino. «Bisognava vincere perché mentalmente c'era bisogno di un successo. Abbiamo mantenuto i nervi saldi. Questi ragazzi uniti e compatti sono un'immagine poetica. Nicola sembra un generale romano indomito. Non voglio fare polemica con la Lega, è il momento di festeggiare, fare i complimenti a Nicola, a Sabatini, ai ragazzi e andare avanti». La società ha previsto anche un premio in caso di salvezza, a testimonianza di come la proprietà abbia sempre creduto alla rimonta. «Cosa mi lascia stasera? È una delle giornate più belle della mia vita. Ma adesso dobbiamo raggiungere questo grande risultato», ha chiosato il numero uno del club granata, proiettando già lo sguardo alla prossima partita con il Cagliari.