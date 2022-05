Salernitana, il futuro è già iniziato: rete con le scuole calcio del territorio Il coordinatore del settore giovanile ha incontrato i rappresentanti di 35 società

Nella speranza di riuscire a centrare l'impresa e a salvare la serie A, la Salernitana sta iniziando a gettare anche le basi per il futuro. I riflettori, in questa fase, sono puntati sul rilancio del settore giovanile. Il neo coordinatore Antonio Larocca, come annunciato la scorsa settimana, ha incontrato i rappresentanti delle scuole calcio salernitane, illustrando il progetto che ha in mente la società del presidente Danilo Iervolino. All'incontro hanno partecipato 35 società che hanno risposto "presente" alla chiamata del club granata.

Punto focale dell’incontro è stato la creazione di un linkpermanente tra il Settore Giovanile della Salernitana e le società del territorio che operano in ambito giovanile.

L’obiettivo del nuovo settore giovanile granata sarà quello della trasparenza e dialogo con le realtà locali cercando di “valorizzarsi a vicenda”. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i prossimi appuntamenti riguardanti gli stage di selezione e la Salernitana Cup, oltre al Progetto Salernitana Hub e alle manifestazioni di interesse per affiliarsi come Academy.

La Salernitana, inoltre, ha ricordato chele società che non hanno partecipato alla riunione potranno "sempre richiedere un appuntamento inviando email all’indirizzo settoregiovanile@ussalernitana1919.it".