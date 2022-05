Salernitana, il sindaco carica: "Meritiamo la serie A e le premesse ci sono" Il primo cittadino dopo il match dell'Arechi: "Spero e credo fortemente che ce la faremo"

Ha seguito la partita contro il Venezia accanto al presidente Danilo Iervolino. Novanta minuti di emozioni forti per il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che all'indomani della partita vinta dalla Salernitana, ha commentato il momento che sta attraversando la formazione granata. «Il nostro allenatore Davide Nicola diceva, giustamente, che si è fatto molto ma c'è ancora molto da fare. Sono e voglio essere ottimista, le premesse ci sono tutte. Però, come sapete, il calcio è complesso. Ma sono ottimista. Spero e credo fortemente che ce la faremo. E sarà una giornata bellissima perché la Salernitana merita pienamente di militare in serie A».