Salernitana, ripresa al M.Rosy: Nicola pensa a due cambi, da verificare Ribery Domani i granata affronteranno la rifinitura in vista del Cagliari

Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria conquistata contro il Venezia che la Salernitana è già tornata ad allenarsi. In mattinata i granata si sono ritrovati al Mary Rosy per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Cagliari. Sotto lo sguardo vigile di Davide Nicola, i calciatori hanno aperto l'allenamento con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tecniche e partite a pressione. La seduta di rifinitura in vista della gara di domenica contro il Cagliari è fissata per domani alle 14:30. Da verificare le condizioni di Ribery, assente nelle ultime due partite per problemi muscolari ma che potrebbe tornare a disposizione per la partita contro i sardi. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per Sepe che, contro il Venezia, è uscito a seguito di una botta subita in occasione del pari veneto. Ma Nicola dovrà verificare anche la condizione generale del gruppo, reduce da due partite in quattro giorni. Nonostante tutto il tecnico dovrebbe cambiare poco: a sinistra Ruggeri potrebbe far rifiatare Zortea; in avanti Verdi farà staffetta con Bonazzoli. Per il resto non dovrebbero esserci novità.