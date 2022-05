Salernitana-Cagliari, torna un big nell'elenco dei convocati Sepe c'è: alle 18 la sfida salvezza contro i sardi con il nuovo tecnico in panchina

Grande attesa per la sfida salvezza dell'Arechi. Domani (ore 18) la Salernitana affronterà il Cagliari, reduce dalla crisi di risultati e dal cambio in panchina con l'esonero di Walter Mazzarri e l'accordo con Alessandro Agostini, che esordirà sulla panchina dei sardi a Salerno. Nell'elenco dei convocati granata spicca il ritorno di Franck Ribery e Luigi Sepe è presente regolarmente nella lista dei disponibili per Davide Nicola. Luca Ranieri resta out al pari di Mamadou Coulibaly.

Salernitana-Cagliari

I convocati

Portieri: Belec, Fiorillo, Russo, Sepe.

Difensori: Dragusin, Fazio, Gagliolo, Gyomber, Ruggeri;

Centrocampisti: Bohinen, Capezzi, Coulibaly L., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi.