Salernitana, Nicola "chiama" giocatori e tifosi: "Meritiamo la serie A" La conferenza dell'allenatore granata: "Abbiamo entusiasmo ed energia, col Cagliari daremo tutto"

«Ci stiamo preparando, abbiamo euforia e energia. Ci sono ancora tre partite e vogliamo agguantare il sogno, i ragazzi stanno bene di fisico e di testa, vedono che il lavoro ha portato risultati ed un’espressione di gioco importante. Anche domani daremo tutto». Davide Nicola carica l'ambiente granata in vista della sfida di domenica pomeriggio all'Arechi contro il Cagliari.

Partita decisiva per entrambe le formazioni, ma senza fare calcoli: «Possono servire anche più di due vittorie, mi interessa che i ragazzi capiscano che devono vincere più partite possibili. È una lotta salvezza apertissima che deve dare carica, sembrava non potessimo farne parte. Dopo tre mesi abbiamo dimostrato però valori importanti. C’è da pedalare ancora con gioia ed energia, i ragazzi e la città lo meritano. Non possiamo essere stanchi, io sono molto felice ed emozionato per loro e sono ad un livello di energia bellissimo», ha detto l'allenatore del cavalluccio marino nella conferenza stampa pre-gara•

Nicola non entra nelle polemiche sulla vittoria al fotofinish del Genoa contro la Juve («non ho guardato la partita») ma non si fida degli uomini di Agostinio: «Il Cagliari durante il campionato ha giocato spesso con moduli diversi. Potrebbero passare a quattro, perché Agostini lo faceva in Primavera e abbiamo valutato degli scenari. Abbiamo dato attenzione agli interpreti che potrebbero scendere in campo», ha fatto sapere Nicola.

«Nella mia testa passa quello che passa nella testa di tutti, del presidente, del direttore, dello staff e dei calciatori. Vedo una voglia matta di poter continuare su questo percorso per raggiungere qualcosa che sappiamo di meritare. Il pubblico è fantastico, sarebbe bello sovvertire il corso degli eventi tutti insieme. La loro energia è per noi fondamentale», le parole di Davide Nicola.