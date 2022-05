Salernitana-Cagliari, in 30mila all'Arechi per difendere la serie A Alle 18 lo "spareggio" salvezza con i sardi: Nicola cambia poco rispetto all'undici di giovedì

Trentamila cuori granata per spingere la Salernitana verso la salvezza. Alle 18 i granata affrontano il Cagliari allo stadio Arechi per uno "spareggio" che risulterà decisivo per le due squadre. A sostenere il cavalluccio marino ci sarà uno stadio ribollente di passione che riporterà alla mente l'ambiente vissuto sul finire degli anni Novanta. Nicola vuole completare l'impresa e, nonostante le tre partite ravvicinate, ha chiesto un ultimo sacrificio ai suoi calciatori. Due soltanto le novità rispetto alla squadra che ha battuto il Venezia: sulla sinistra Obi potrebbe essere il jolly che consentirebbe di far rifiatare sia Zortea che Ruggeri; in avanti Verdi affiancherà Djuric. Per il resto tutto invariato: davanti a Sepe la difesa a tre formata da Gyomber, Radovanovic e Fazio. Bohinen sarà il perno centrale, Ederson e Lassana Coulibaly le mezzali e Mazzocchi l'esterno destro. Il Cagliari del neo tecnico Agostini dovrebbe ripartire dal 4-3-1-2: Marin agirà da trequartista alle spalle di Pavoletti e Joao Pedro.

SALERNITANA-CAGLIARI

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Ederson, Obi; Verdi, Djuric. A disposizione: Belec, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Zortea, Dragusin, Capezzi, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Dalbert; Deiola, Grassi, Rog; Marin; Pavoletti, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Baselli, Keita Balde, Altare, Strootman, Pereiro, Lykogiannis, Zappa, Carboni, Walukiewicz. Allenatore: Agostini

ARBITRO: Di Bello di Brindisi (assistenti: Bindoni e Baccini) IV uomo: Pezzuto. Var: Mazzoleni-AVar: Meli