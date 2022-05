Salernitana beffata, all'Arechi l'urlo dei tifosi: "Ci devi credere" Oltre 27mila tifosi presenti: la lotta salvezza rimane aperta

Un ultimo gol amaro a un minuto dal triplice fischio. Dopo l'illusione di Verdi, la doccia gelata di Altare. I granata combatteranno per la salvezza fino all'ultimo respiro, all'ultima giornata.

Prima l'esplosione di gioia al 23' del secondo tempo, poi la delusione per la beffa subita al 99'. Da un Arechi gremito di gente, con numeri da record registrati in prevendita per la gara tra Salernitana e Cagliari ed oltre 27mila spettatori, si esce con l'amaro in bocca. Lo si legge sui volti dei tanti tifosi che, dopo il rigore di Verdi, ci avevano creduto. La Salernitana chiude il ciclo terribile di sei partite in due settimane con un ricco bottino di 14 punti.

"I ragazzi erano stanchi", "Purtroppo, il risultato è giusto", "Questa partita dovevamo vincerla, ma non molliamo!", alcuni dei commenti dei presenti. Ma la Bersagliera esce comunque tra gli applausi del suo pubblico che le regala ancora un coro urlato a squarciagola: "Ci devi credere".

Inizia poi il rientro a casa per i tanti spettatori che, dal primo pomeriggio, alcuni anche dalla mattina, hanno affollato gli spazi nei dintorni dell'Arechi. Dallo stadio, fino alla rotatoria di via Clark e l'Arbostella è un fiume granata di persone e macchine. In molti sventolano ancora la bandiera: la lotta salvezza rimane aperta.