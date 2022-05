Salernitana, pronto un nuovo esodo: 4mila biglietti disponibili per Empoli Prevendita al via da domani, tifoseria in fermento per l'ultima trasferta del campionato di serie A

"Tutti ad Empoli". Il passaparola, a Salerno, è partito nelle ore immediatamente successive al pari conquistato dalla Salernitana contro il Cagliari. Il popolo granata è pronto a seguire in massa il cavalluccio marino per sostenerlo nell'ultima trasferta del campionato di serie A. La società toscana riserverà ai tifosi della Salernitana circa 4mila biglietti. La prevendita, come annunciato, partirà domani pomeriggio alle 15.30.

«I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili a partire dalle 15.30 di martedì 10 maggio, al prezzo di 20 euro (CURVA SUD) e 25 euro (TRIBUNA LATERALE SUD) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). La vendita dei biglietti per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 13 maggio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini».