Salernitana, Nicola carica: «Siamo tosti e non molliamo, inseguiamo il sogno» Da domani i granata torneranno in campo per iniziare a preparare il match di Empoli

«Siamo tosti e non molliamo. È una sfida epica. Inseguiamo il nostro sogno!!!». Davide Nicola ha provato subito a risollevare il morale della Salernitana dopo il bari-beffa subito contro il Cagliari. Il tecnico, attraverso il consueto messaggio social, ha invitato tutti a non farsi prendere dallo sconforto e a giocarsi al massimo le proprie chance salvezza. Il cavalluccio marino, infatti, è riuscito comunque a conservare un punto di vantaggio sui sardi e, finisse adesso il campionato, sarebbe salvo. Le ultime due giornate di campionato contro Empoli ed Udinese, quindi, risulteranno decisive. Da domani i granata riprenderanno gli allenamenti per iniziare a preparare la partita in terra toscana. Il gruppo, dopo aver giocato tre partite in sei giorni, avrà la possibilità di svolgere una settimana di lavoro tradizionale. Un fattore che potrebbe risultare fondamentale per arrivare alla sfida contro l'Empoli con la giusta condizione atletica. Nicola dovrà fare a meno di Bohinen che sarà fermato per un turno dal giudice sportivo. Al "Castellani" mancher° anche Ribery che è stato espulso dalla panchina e sarà squalificato.