Traffico in tilt per Salernitana-Cagliari, il sindaco: «Rivedremo il piano» La viabilità è rimasta bloccata per ore sia prima che dopo il match dell'Arechi

Salernitana-Cagliari andata in scena domenica allo stadio Arechi ha fatto registrare fortissimi disagi sul fronte della viabilità. Il traffico è andato in tilt sia prima che dopo il match, costringendo i tifosi a restare imbottigliati per ore. Un calvario che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più serie. Il maxi-ingorgo, infatti, avrebbe potuto provocare problemi serissimi se fosse stato necessario l'intervento di un mezzo di soccorso.

Problemi che, all'indomani del match, sono arrivati sulla scrivania del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli che proverà a rivedere il piano in vista della prossima partita contro l'Udinese. L'ultima partita del campionato di serie A, infatti, quasi sicuramente farà registrare un nuovo pienone in via Allende. Il Comune, dunque, proverà a sfruttare queste due settimane per rivedere il piano traffico e valutare eventuali modifiche. «Chiederò al comandante Battipaglia un ulteriore sforzo ma bisogna tenere conto di un dato che non è peregrino. Quando si muovono contemporaneamente 30mila persone le cose scontano qualche difficoltà», ha affermato il sindaco di Salerno. «Noi confidiamo nella comprensione di quanti si recano allo stadio e di quanti non si recano allo stadio per fare in modo che ciascuno capisca che questi spostamenti così massivi provocano necessariamente qualche difficoltà. Questo non ci esime dal verificare la possibilità di ulteriori aggiustamenti al piano traffico ma ci sono le leggi dei grandi numeri che sono difficili da sconfiggere».