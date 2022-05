Da Pescara ad Empoli, un anno dopo Salerno ribolle di passione: "DifendiamolA" Il 10 maggio dello scorso anno arrivò la promozione in serie A, ora la città crede nella salvezza

Esattamente un anno fa con il successo di Pescara, la Salernitana vide spalancarsi le porte dell'Olimpo del calcio. Il 3-0 conquistato all'Adriatico nell'ultimo atto di una stagione ricca di emozioni e passione, consentì ai granata di ritrovare la serie A a distanza di 23 anni dall'ultima volta. Un sogno che, soltanto un mese fa, sembrava destinato a svanire con una retrocessione considerata da tanti già scritta. In un trenta giorni, invece, Davide Nicola ed i suoi calciatori sono riusciti a riscrivere la storia, consentendo alla Salernitana di giocarsi la permanenza in massima serie negli ultimi 180' della stagione. Una riscossa partita esattamente trenta giorni fa: la partita di Roma, nonostante il ko-beffa subito nei minuti finali, ha dato fiducia e speranze al cavalluccio marino che, da quel momento in avanti, non si è più fermato. Con 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime sei partite, la Salernitana ha agganciato il quartultimo posto che, adesso, dovrà provare a difendere nelle ultime due giornate di campionato. Anche oggi, come un anno fa, sul cammino dei granata di sarà l'Empoli: un anno fa, alla penultima giornata, il 2-0 rifilato ai toscani all'Arechi avvicinò la promozione in serie A. Adesso, a campi inversi, i granata dovranno provare a difendere quel risultato. Un sogno caldeggiato da un'intera tifoseria che, dopo aver ritrovato la serie A, vuole difenderla con le unghie e con i denti.