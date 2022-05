Empoli-Salernitana, settore ospiti sold-out in meno di un'ora Polverizzati i 4200 biglietti messi a disposizione dalla società toscana per la sfida di sabato

Sono terminati in meno di un'ora i 4200 biglietti messi a disposizione dall'Empoli per i tifosi della Salernitana. Come era prevedibile, non appena è partita la prevendita, c'è stata una vera e propria corsa al biglietto per assicurarsi un posto sugli spalti del "Castellani". La società toscana ha destinato ai tifosi campani la Curva Sud e la Tribuna Laterale Sud per un totale di oltre 4mila biglietti. Una scorta che è stata polverizzata in poco più di trenta minuti. In tanti si sono messi in coda nei punti vendita, tanti altri hanno atteso l'apertura della prevendita per accaparrarsi online il ticket. Non è da escludere che altri tifosi residenti fuori dalla Campania possano seguire la sfida in altri settori del "Castellani". Anche sabato, dunque, la Salernitana potrà contare sulla spinta incessante dei suoi tifosi.