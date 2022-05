Il Codacons scende in campo al fianco della Salernitana: "Gare in contemporanea" Istanza alla Lega di Serie A da parte del vice presidente nazionale Matteo Marchetti

Anche il Codacons scende in campo per la contemporaneità delle partite del penultimo turno di serie A. Con un'istanza del vice segretario nazionale Matteo Marchetti, l'associazione di categoria ha scritto ai vertici della Lega Serie A per chiedere di evitare lo "spezzatino". "Il Codacons Campania condivide appieno l’insoddisfazione espressa dal presidente Iervolino ai vertici del Palazzo del calcio. Infatti è poco verosimile che le partite di calendario vengano giocate in orari e giorni diversi, senza alterare il regolare svolgimento delle partite giocate e con risultato già acquisito da alcune delle antagoniste nella lotta per la salvezza o per la testa del campionato. Infatti strategie ed atteggiamenti sicuramente subiranno un cambiamento. Necessario, quindi, un intervento per porre rimedio alla situazione creatasi sia in testa che in coda alla classifica con le squadre Empoli/Salernitana; Napoli/Genoa; Milan/Atalanta; Cagliari/Inter, senza contare Sampdoria e Spezia. Il Codacons, quindi, attraverso l’avvocato Matteo Marchetti, vice segretario nazionale, “chiede che le partite vengano disputate contemporaneamente per garantire la legalità di tutti i risultati e di tutto ciò che al campionato è collegato, vedi scommesse e quant’altro”.