Salernitana, lavoro atletico e tattica al Mary Rosy: rebus mediana per Nicola Prosegue il percorso di avvicinamento dei granata alla sfida di Empoli

Prosegue la preparazione dei granata in vista della gara di sabato ad Empoli. Gli uomini di Davide Nicola questa mattina hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da un lavoro di forza. L’allenamento è terminato con esercitazioni tattiche. Il tecnico del cavalluccio marino, vista l'indisponibilità di Bohinen, sta valutando più soluzioni per il centrocampo. La più probabile prevede l'impiego di Lassana Coulibaly al centro della mediana e di Ederson e Kastanos nel ruolo di mezzali. Novità anche a sinistra dove uno tra Zortea e Obi potrebbe essere preferito a Ruggeri. Per il resto dovrebbe essere riconfermata la squadra scesa in campo contro il Cagliari: davanti a Sepe conferme per il terzetto formato da Gyomber, Radovanovic e Fazio, In avanti Verdi è in vantaggio su Bonazzoli per far coppia con Djuric. Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle 11.