Niente contemporaneità. Salernitana con 6mila tifosi a Empoli Richiesta respinta: ai granata l'occasione per mettere pressione sulle avversarie

Numeri da capogiro, già presentati lungo la stagione, anche quando la salvezza sembrava una missione impossibile. Oggi, a maggior ragione, la spinta del pubblico supera ogni limite: almeno in 6mila per ottenere la carica massima, a sostegno di un gruppo che vuole scrivere una nuova pagina nella storia della Salernitana, la conferma in Serie A.

Tanto, se non tutto, passerà per la trasferta di Empoli. Il “Castellani” sarà praticamente granata per 90 minuti. Il programma gare non sarà modificato. La richiesta della Salernitana in Lega Serie A per la contemporaneità dei match nel penultimo turno non ha trovato una risposta positiva. Il Cavalluccio Marino aprirà la trentasettesima giornata, andrà a caccia del +4 sul Cagliari per porre ulteriormente spalle al muro i sardi, che ospiteranno l'Inter, reduce dalla Coppa Italia vinta contro la Juventus, dopo più di 24 ore rispetto al match di Empoli.

Destini che si incrociano e obiettivo salvezza per i ragazzi di Davide Nicola, che valuta la miglior soluzione per coprire l'assenza di Emil Bohinen, squalificato. A centrocampo dovrebbe esserci il rientro dal primo minuto di Grigoris Kastanos. Il cipriota ha garantito tantissimo nel match con il Cagliari, in cui ha conquistato il calcio di rigore, trasformato poi da Simone Verdi, con una splendida giocata.