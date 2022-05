Appello ultras: "Sosteniamo la nostra Salernitana e difendiamo la categoria" "Invitiamo tutti i presenti ad Empoli a non lasciarsi andare in comportamenti indecorosi"

Saranno almeno 6mila i tifosi della Salernitana che domani seguiranno la squadra al "Castellani" di Empoli. Ai 4mila presenti nel settore ospiti, se ne aggiungeranno altri 2mila che seguiranno la partita in altre zone dello stadio. Non a caso la Curva Sud Siberiano ha invitato tutti ad evitare comportamenti che potrebbero provare problemi di ordine pubblico. "Noi ultras della Curva Sud Siberiano invitiamo tutti i salernitani presenti sabato allo stadio comunale di empoli "C.Castellani" nei vari settori dello stesso, a non lasciarsi andare in comportamenti indecorosi che non rappresentano la nostra piazza e la nostra mentalità, nei confronti della tifoseria ospitante. Sosteniamo la nostra Salernitana e difendiamo la categoria! Noi ci crediamo! Macte animo", il messaggio diffuso dai gruppi della Curva Sud Siberiano Salerno.