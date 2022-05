Empoli-Salernitana, Andreazzoli non ci sta: «Vogliamo chiudere bene la stagione» «Nicola ha inciso tanto ed ha avuto grandi meriti nel rilanciare la Salernitana»

«Troviamo una Salernitana in salute che gioca con un obiettivo importante. Ma noi vogliamo chiudere bene davanti al nostro pubblico». È il messaggio che Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, ha lanciato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro la Salernitana. « Giochiamo seriamente, se in passato qualcuno non lo ha fatto è un problema loro», ha aggiunto il tecnico dei toscani che, poi, ha aggiunto. «Siamo un po' infastiditi da come è andata l'ultima partita e dobbiamo giocare meglio se vogliamo vincere».

Andreazzoli, inoltre, ha avuto parole di elogio per Davide Nicola che in conferenza stampa aveva manifestato profondo rispetto per il collega. «Per gli allenatori parlano i risultati, lo dico al di là della simpatia personale che è reciproca. Ho avuto poche occasioni di incontrare Nicola, ho avuto un contatto telefonico con lui quando allenava il Livorno e da lì è nato un rapporto di stima. Non è facile fare il lavoro che fa lui, subentrare e cambiare le situazioni in corsa. Questo dimostra le sue qualità, è vero che ha inciso il mercato, ma Nicola ha grandi meriti».