Empoli-Salernitana, Iervolino: "Forza ragazzi, andiamo a vincere" La carica del presidente: “Stiamo scrivendo la pagina di storia più bella del calcio italiano”

La Salernitana si gioca la salvezza in casa dell'Empoli. A sostenere i granata ci saranno oltre 6mila tifosi che sono già in viaggio per la Toscana. Sostegno che è arrivato anche dal presidente Danilo Iervolino. "Forza ragazzi, andiamo a vincere.

Siete fantastici e vi siamo vicini con tutto il nostro amore. Stiamo scrivendo la pagina di storia più bella del calcio italiano, fatta di passione, di orgoglio, di speranza e di sacrificio.

I tifosi, la gioia ed il vanto di questo club, saranno migliaia al vostro fianco.

Avanti tutta!!!!!!

Siamo molto più di una squadra di calcio, siamo la Salernitana.

Macte animo", le parole pubblicate sui social dal presidente granata.